Siege für Vanek und Raffl in der NHL

Die beiden österreichischen Eishockey-Stürmer Thomas Vanek und Michael Raffl haben am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) mit ihren Teams Siege gefeiert. Vanek und die Detroit Red Wings siegten bei den Carolina Hurricanes 4:1, Raffl und die Philadelphia Flyers bezwangen zu Hause die Nashville Predators 2:1.

So wie Gordon durfte auch der 20-jährige Torhüter Carter Hart über seinen zweiten Sieg im Flyers-Dress jubeln. Nashville bezog die neunte Auswärtsniederlage in Folge, liegt aber immer noch auf Rang drei der Western Conference. Vanek und die Red Wings beendeten eine vier Spiele währende Niederlagenserie. Der 34-jährige ÖEHV-Routinier erhielt 11:33 Minuten Eiszeit. Ohne Michael Grabner, der wegen einer Augenverletzung weiter pausieren muss, verloren die Arizona Coyotes das Heimspiel gegen die Montreal Canadiens mit 1:2. Für die Coyotes war es die siebente Niederlage in den jüngsten acht Spielen.