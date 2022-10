Siege für die Celtics und Warriors zum NBA-Auftakt

NBA-Rekordmeister Boston Celtics sowie der amtierende Champion Golden State Warriors haben mit Heimsiegen die neue Saison der National Basketball Association (NBA) eröffnet. Zunächst feierten die Celtics im TD Garden am Dienstagabend (Ortszeit) einen 126:117-Erfolg gegen die Philadelphia 76ers. Danach entschieden die Warriors um Stephen Curry das kalifornische Starduell mit den von LeBron James angeführten Los Angeles Lakers mit 123:109 für sich.

Der Titelverteidiger aus San Francisco bekam vor der Partie gegen die Lakers die Ringe für die Meisterschaft überreicht. Dabei erinnerte Curry auch an die in Russland inhaftierte Basketballerin Brittney Griner, die am Dienstag ihren 32. Geburtstag hatte. Im Auftaktmatch kamen beide Teams nur langsam auf Touren, Golden State übernahmen angetrieben von Curry, Klay Thompson und Jordan Poole ab dem zweiten Viertel das Kommando und fuhren einen schlussendlich ungefährdeten Sieg ein. Bester Werfer der Partie war Curry mit 33 Zählern für die Warriors, James brachte es auf 31 Punkte für die Lakers.