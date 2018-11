Siege für beide Ländle Handball-Teams

Der HC Hard jubelte im Heimspiel gegen Krems dank einer starken zweiten Halbzeit über einen verdienten 28:26-Heimsieg. Bregenz Handball feierte bei den Fivers Margareten einen überraschend hohen 23:28-Sieg.

Der HC Hard empfing nach dem klaren Heimsieg gegen West Wien am Mittwoch heute den Tabellenführer aus Krems in der Sporthalle am See. In der ersten Halbzeit entwickelte sich von Beginn weg eine sehr ausgeglichene Partie auf hohem Niveau. Bis zur Schlussphase (12:14 für Krems) konnte sich kein Team mehr als einen Punkt absetzen. Am Ende ging es mit einem knappen 13:14 aus Sicht der Harder in die Pause.