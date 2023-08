Sieg und Remis für Wiener Clubs in UECL-Qualifikation

Während die Wiener Austria bei Legia Warschau mit 2:1 gewinnt, muss sich Rapid im eigenen Stadion gegen Debrecen mit einem 0:0 begnügen.

Wiener Austria legt vor

Die Wimmer-Elf schaffte sich dank eines 2:1-Auswärtserfolges in Warschau eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in sieben Tagen. Huskovic brachte das Team vom Verteilerkreis nach elf Minuten in Front, der 20jährige Offensivakteur doppelte in Halbzeit zwei nach (56.).