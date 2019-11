Sieg und Niederlage fÃ¼r Emser Hockey Teams

Während die erste Kampfmannschaft des HSC drei Punkte einfahren konnte, setzte es für das zweite Team eine Niederlage.

Zum Auftakt in die neu formierte Tiroler Landesliga konnte sich der HSC gegen die Silz Bulls mit 8:2 klar durchsetzen, doch taten sich die Steinböcke sehr schwer. Zwar gingen die Emser bereits in der ersten Minute durch Kainz mit 1:0 in Führung, doch in weiterer Folge konnten die Hausherren sich nicht absetzen und die Gäste aus dem Tirol blieben dran. Phasenweise offenes Spiel und erst in den letzten fünf Minuten konnten die Emser durch Tore von Grafschafter, Scheiber, Messner und Kainz das Spiel für sich entscheiden. „Wir haben sehr nervös begonnen und taten uns heute sehr schwer. Am Ende konnten wir aber die drei Punkte einfahren und das ist das wichtigste“, so HSC Headcoach Heimo Lindner nach dem Spiel.