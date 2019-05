Sieg und Niederlage für Admira Nachwuchs

Das U14 Team der Admira sammelte weitere Punkte.

Den Auftakt machte das Heimspiel gegen Rätia Bludenz. Bei herrlichem Frühlingswetter starteten die „Blauen“ voll motiviert und konzentriert ins Spiel und erarbeiteten sich so auch gute Möglichkeiten. So führten die jungen Admiraner zur Halbzeit bereits mit 2:0 und konnten in Hälfte zwei aufkommende Angriffe der Oberländer erfolgreich abwehren und am Ende einen 3:0 Erfolg auf heimischen Boden feiern.

Am vergangenen Sonntag ging es für die Admira Kicker auf die Rankler Gastra zu den Alterskollegen von RW Rankweil. Bei nasskaltem Wetter entwickelte sich ein spannendes Duell und die Gäste aus der Messestadt konnten kurz vor der Pause auch mit 1:0 in Führung gehen. Zu Beginn der zweiten Hälfte dann die Hausherren aber mit einem Doppelschlag und die Rankler konnten diese knappe Führung am Ende auch über die Zeit spielen und so musste sich die U14 der Admira erstmals in der Frühjahrsrunde geschlagen geben. MIMA