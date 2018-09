Sieg im zweiten Heimspiel

Die Handballer der TS Dornbirn bleiben in dieser Saison weiter ungeschlagen.

Zu Gast in der Dornbirner Messehalle war am vergangenen Samstag mit der MTG Wangen 2 der drittplatzierte der vergangenen Saison und ein Anwärter auf einen Aufstiegsplatz in der laufenden Spielzeit. Dementsprechend nervös starteten die Dornbirner ins Spiel und die Gäste aus Wangen konnten gleich zu Beginn zeigen was sie auszeichnet. Durch ihr schnelles Umschaltspiel und starke Eins gegen Eins Aktionen übernahmen die Deutschen schnell das Kommando auf dem Platz und führten schnell mit 6:1. TSD Coach Branko Kuster musste früh umstellen, was dann aber auch erfolgreich war. In weiterer Folge fanden sich die Messestädter immer besser mit dem Spiel der Gäste zurecht und bis zur Halbzeit kam das Team um Kapitän Marcel Götze bis auf 13:16 heran. Auch in der zweiten Hälfte wurden die Hausherren immer stärker und gingen in der 42. Minute auch erstmals in Führung. Diese gaben die Kuster Schützlinge bis zum Ende nicht mehr aus der Hand und feierten dank einer starken Leistungssteigerung einen knappen 27:25 Heimerfolg. MIMA