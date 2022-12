Sieg für ÖHV-Männer bei Hallen-Hockey-EM in Deutschland

Österreichs Hockey-Männer haben bei der Hallen-Europameisterschaft in Deutschland durch einen knappen 2:1-Sieg gegen Deutschland den Titel errungen. Fabian Unterkircher erzielte in Hamburg beide Tore der Österreicher, die im Finale bereits zurücklagen. Den Siegestreffer steuerte Unterkircher erst in der letzten Spielminute nach einer kurzen Ecke bei, danach wurde er auch als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Sein Team war als Gruppensieger ins Endspiel eingezogen.

Österreichs Topscorer Michael Körper ging diesmal leer aus. Auffallend war die körperbetonte Spielweise des deutschen Teams gegen Körper. Die Österreicher hatten ihren Finalgegner bereits in der Vorrunde 7:6 bezwungen und dadurch den Einzug ins Finale geschafft. Das bedeutungslose letzte Gruppenspiel gegen die Niederlande hatte die ÖHV-Auswahl verloren.