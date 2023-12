Siebenjähriger Wien-Brigittenauer zündete Böller in Küche

Ein Siebenjähriger hat sich am Donnerstag beim Zünden eines Böllers an der Hand verletzt. Laut Wiener Berufsrettung hatte sich der Bub bei seinem leichtsinnigen Handeln eher leichtere Blessuren zugezogen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden infolge des Vorfalls gegen 22.00 Uhr in eine Wohnung des gleichnamigen Bezirk alarmiert.

Laut den Angaben der 19-jährigen Schwester des Buben nahm sie einen Knall aus der Küche wahr, als sie sich im Wohnzimmer befunden hatte. Die Berufsrettung Wien kümmerte sich um den Siebenjährigen und brachte ihn nach der notfallmedizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Wie Polizeisprecherin Julia Schick gegenüber der APA sagte, könnte es sich bei dem pyrotechnischen Gegenstand wohl um einen nicht zugelassenen Böller handeln. Vor deren Gebrauch warnt die Wiener Polizei erneut ausdrücklich, wie auch vor unsachgemäßer Verwendung von Feuerwerk. Zudem wurde festgehalten, dass bei Verstößen gegen Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes neben möglichen strafrechtlichen Konsequenzen auch hohe Geldstrafen drohen.