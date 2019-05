Siebenjähriger in NÖ mit Wasser aus Thermophor verbrüht

Ein Siebenjähriger ist in Pottenstein im Bezirk Baden durch aus einem Thermophor auslaufendes, heißes Wasser verbrüht worden. Der Bub wurde per Notarzthubschrauber in das SMZ Ost nach Wien geflogen, bestätigte das Rote Kreuz am Dienstag einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Er befand sich nicht in Lebensgefahr.

Der Vater des Kindes hatte sich bei dem Vorfall am Sonntag in unmittelbarer Nähe des Siebenjährigen aufgehalten. Auch der Erwachsene erlitt leichte Verbrühungen, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz auf Anfrage mit. Er wurde an Ort und Stelle versorgt.