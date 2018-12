Siebenjährige getötet - 13 Jahre Haft wegen Mordes

Ein 16-jähriger Bursch, der am 11. Mai 2018 in einer Gemeindebau-Anlage in Wien-Döbling ein sieben Jahre altes Mädchen aus der Nachbarschaft getötet haben soll, ist am Donnerstagabend am Landesgericht wegen Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde der Schüler in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidigerin Liane Hirschbrich erbat Bedenkzeit, Staatsanwältin Monika Gansterer gab vorerst keine Erklärung ab.

Schuldfähig Die Geschworenen folgten mehrheitlich dem Gutachten des von der Staatsanwaltschaft beauftragten Psychiaters Peter Hofmann und stuften den 16-Jährigen mit 7:1 Stimme als zurechnungsfähig und damit schuldfähig ein. Bei einem Strafrahmen von bis zu 15 Jahren erschien dem Schwurgericht eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren schuld- und tatangemessen.

Bei der Strafbemessung wurden die bisherige Unbescholtenheit und die geständige Verantwortung des Burschen sowie – wie Richter Daniel Rechenmacher sagte – “eine gewisse Beeinträchtigung der Zurechnungsfähigkeit” mildernd berücksichtigt. Erschwerend waren laut Rechenmacher die Hilflosigkeit des Opfers, die “Grausamkeit der Tat” sowie das Nachtatverhalten. Der Schüler hatte die Leiche im Müll entsorgt.

“Gefährlich, wenn nicht hochgefährlich” Die von Rechtsanwalt Nikolaus Rast vertretenen Angehörigen der Getöteten bekamen 5.000 Euro zugesprochen. Hinsichtlich der Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher verwies der vorsitzende Richter auf die beiden psychiatrischen Gutachten. Diese hätten übereinstimmend festgestellt, dass der 16-Jährige “gefährlich, wenn nicht hochgefährlich” sei.

Der Bursch wirkte bei der Urteilsverkündung ruhig und gelassen und erklärte mit fester Stimme: “Ich habe das Urteil verstanden.” Während der gesamten Verhandlung, die unter bisher nie da gewesenen Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne ging, hatte es keinerlei Zwischenfälle gegeben.