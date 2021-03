Sieben Prozent mehr Studienanfänger an den Unis

Die Corona-Pandemie hat im Wintersemester 2020/21 wieder zu einem Anstieg der Studienanfänger an den Unis geführt. Im Vergleich zum Wintersemester davor ist die Zahl der ordentlichen Neuzugelassenen um 7,2 Prozent auf rund 48.200 gestiegen, die Zahl der ordentlichen Studenten wuchs um 1,3 Prozent auf rund 268.300. Im Studienjahr 2019/20 ist auch die Prüfungsaktivität gestiegen, das Bildungsministerium sieht daher derzeit keinen Bedarf nach einem weiteren "neutralen Semester".

Die Studienrichtung mit dem stärksten absoluten Zuwachs war im Wintersemester 2020 Betriebswirtschaft, hier gab es ein Plus von 73,3 Prozent (738 Neueinschreibungen) nach Einführung eines neuen Bachelorstudiums an der Uni Linz und einem deutlichen Anfänger-Plus beim (zugangsbeschränkten) BWL-Bachelorstudium in Wien und Graz. Ebenfalls große Zuwächse gab es bei den Rechtswissenschaften (plus 36,8 Prozent nach einem starken Rückgang im Vorjahr wegen neuer Zugangsbeschränkungen an vier Unis) und Philosophie (plus 22,8 Prozent).