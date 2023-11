Sieben Klauser Nachwuchsringer holten Siege

Starker Auftritt der KSK-Jugend im Anfängerturnier in Wolfurt.

KLAUS. In der Hofsteighalle Wolfurt fand das 28. Ringer Anfängerturnier statt. Bei diesem Bewerb konnten sich die jungen Mattensportler untereinander messen und zeigen was sie in ihrer noch jungen Laufbahn bereits gelernt haben. Hauptsächlich ging es darum erste Erfahrungen bei einem Wettkampf zu sammeln. Das Klauser Trainergespann mit Christian Hartmann an der Spitze und vielen ehemaligen guten Ringer wie beispielsweise Ex-Olympiastarter Herbert Nigsch, Norbert Hartmann, Martin Kröss und Mario Hartmann war mit 22 (!) Nachwuchssportler am Start und war stolz auf die gezeigten Leistungen der jüngsten Vereinsmitglieder. Sieben KSK-Kids konnten alle ihre Begegnungen gewinnen. So standen Matteo Marte, Luis Dobler, Leandro Landsteiner, Katja Müller-Juen, Luca Gorisek-Stampler, Silas Begle und Mikael Tunca-Manahl am obersten Treppchen. Zweite Plätze gab es durch Klara Kröss, Emma Begle, Tobias Tschanett, Balthasar Maier und Adriana Landsteiner. Den dritten Rang erreichtenYuiry Botoev, Laurin Kofler, Aznaur Saidov und Clemens Hartmann. Wöchentlich absolvieren die Klauser Nachwuchsringer bis zu drei Trainingseinheiten im vereinseigenen Klublokal.VN-TK