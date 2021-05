Sieben Kilo Drogen aus dem Darknet – 44 Monate Haft

Für regen Handel mit Amphetaminen muss 38-jähriger Deutscher nun für drei Jahre und acht Monate hinter Gitter.

Er selbst ist süchtig und um diese Sucht zu finanzieren, verkaufte er auch Drogen. In knapp zwei Jahren bestellte der ehemalige Lagerist insgesamt sieben Kilo im Darknet. Rund drei Kilo verkaufte er weiter. Das Gramm zu rund fünf Euro. Das verdiente Geld steckte er wieder in Drogen, die er vor allem am Wochenende konsumierte. Durch andere Abnehmer, die Daten preisgaben, kam man dem Dealer auf die Schliche, ein Hausdurchsuchung führte schlussendlich im November zur Verhaftung.