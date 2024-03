Sieben Jahre Haft nach Unfall mit sieben Toten in Südtirol

Ein 30-jähriger Südtiroler ist am Freitag nach einem Verkehrsunfall mit sieben Toten im Jahr 2020 im Südtiroler Luttach zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Dies wurde der APA am Nachmittag bestätigt. Der Mann soll in einer Jännernacht alkoholisiert in eine Gruppe deutscher Touristen gefahren sein. Dem Fahrer wurde fahrlässige Tötung und Körperverletzung vorgeworfen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Südtiroler wurde im Rahmen eines verkürzten Verfahrens erstinstanzlich verurteilt. Der Mann soll laut einem Bericht des Online-Portals "stol.it" noch vor der Verlesung des Urteils den Verhandlungssaal verlassen haben. Dem Angeklagten hatten bis zu 18 Jahre Haft gedroht.