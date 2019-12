Sieben afghanische Soldaten bei Taliban-Anschlag getötet

Bei einem Taliban-Anschlag im Norden Afghanistans sind mindestens sieben Soldaten getötet und drei weitere verletzt worden. "Terroristen" hätten eine gemeinsam von der afghanischen Armee und dem nationalen Sicherheitsrat genutzte Militärbasis nahe der Grenze zu Usbekistan angegriffen, teilte das afghanische Verteidigungsministerium am Dienstag mit.

Der Anschlag ereignete sich nur einen Tag, nachdem die Taliban den Tod eines US-Soldaten in Kunduz für sich reklamiert hatten. Nach Angaben der Taliban hatten Kämpfer in der Nacht auf Montag einen US-Konvoi attackiert. Die US-Armee gab dagegen an, der Soldat sei bei einer Explosion in einem Waffenlager, das er inspiziert hatte, ums Leben gekommen.