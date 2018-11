Sie vertraten Vorarlberger Interessen im Parlament

In der Ersten und Zweiten Republik hatten zahlreiche Vorarlberger wichtige Funktionen.

Zahlreiche Vorarlberger Politikerinnen und Politiker haben sich auf Bundesebene in Wien für Vorarlberger Interessen eingesetzt. Schon während der sezessionistischen Bewegung in Vorarlberg war der in Andelsbuch geborene christlichsoziale Landwirt Jodok Fink von März 1919 bis Juli 1920 als Vizekanzler der großkoalitionären Staatsregierung Renner in Wien. Im Jahre 1918 war der ebenfalls Christlichsoziale Otto Ender, der in Altach geboren wurde, zum Landeshauptmann gewählt worden und blieb dies vorerst bis 1930. Danach wurde er Bundesminister für Verfassung und Reform. In den Jahren 1930/31 hatte er etwa ein halbes Jahr lang das Amt des Bundeskanzlers inne. Er war der bisher einzige aus Vorarlberg stammende Bundeskanzler. 1923 bis 1926 war der in Höchst geborene Realschulprofessor Emil Schneider erster Unterrichtsminister der Republik. Als Finanzminister wurde 1929 Johann Mittelberger berufen, ein gebürtiger Götzner. Der erste Bundesminister aus Vorarlberg in der Zweiten Republik war der in Lauterach geborene Ernst Kolb (ÖVP). Er war von 1948 bis 1952 Minister für Handel und Wiederaufbau und von 1952 bis 1954 Unterrichtsminister. Kolb war maßgeblich am Wiederaufbau der Wiener Staatsoper beteiligt.