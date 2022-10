Sicherung der Energieversorgung

vorarlberg netz investiert in den Ausbau und die Digitalisierung der Netze. Ein umfangreiches Forschungsprojekt ist die wissenschaftliche Basis, um aktuellen und kommenden Herausforderungen zu begegnen.

Vorarlbergs Haushalte und Unternehmen können sich darauf verlassen, dass der Strom jederzeit zur Verfügung steht. Das belegen auch in diesem Jahr die aktuellsten Zahlen zur Netzverfügbarkeit. Mit einer durchschnittlichen Nichtverfügbarkeit von nur 2,3 Minuten ohne Naturkatastrophen rangiert die Vorarlberger Energienetze GmbH (vorarlberg netz) auch im Jahr 2020 im internationalen Spitzenfeld. Gleichzeitig gehören die Netztarife zu den niedrigsten im gesamten Bundesgebiet. „Wir freuen uns sehr über den Status quo und sehen diesen als Bestätigung unserer Arbeit“, so illwerke-vkw-Finanz- und Personalvorstand Christof Germann: „Und natürlich motiviert er uns, den bisherigen Weg fortzusetzen und vor allem auch die aktuellen Herausforderungen im Netzbereich aktiv anzugehen.“

Verlagerung zum Strombereich

Im Zuge der Energiewende kommt es in der heimischen Energiewirtschaft immer weiter zu einer Verlagerung in den Strombereich. Das bedeutet für den Netzdienstleister, dass bereits heute alle Hausaufgaben erledigt werden müssen, um die hohen Anforderungen bewältigen zu können. „Die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen bedeutet für uns, dass die Planbarkeit der Netzauslastung zum einen geringer wird und die Belas­tungsspitzen höher werden. Dabei ist es wichtig, dass wir jedes dieser Szenarien zu jedem Zeitpunkt abbilden und bewältigen können. Die Steigerungen im Bereich der Elektromobilität, vermehrte Einspeisungen über Photovoltaik, Wetter- und witterungsbedingte Schwankungen und vieles mehr erhöhen die Netzanforderungen, darauf müssen wir uns einstellen“, so Christof Germann.

„Für die Bereitstellung einer leistungsfähigen Netzinfrastruktur investieren wir jedes Jahr erhebliche Mittel in den weiteren Ausbau, die Erneuerung und Instandhaltung der Netzanlagen. Gleichzeitig simulieren wir in der strategischen Netzentwicklung verschiedene Zukunftsszenarien und planen langfristig“, so vorarlberg-netz-Geschäftsführer Johannes Türtscher. Jüngstes Beispiel ist das gerade abgeschlossene Projekt „Netzentwicklung – Mission 2030“ dessen Ergebnisse jetzt vorliegen.

Kooperation mit der FH

„Das Projekt in Kooperation mit der Fachhoch­schule Vorarl­berg und der Forschungsstelle für Energiewirtschaft in München hat klar aufgezeigt, dass wir beim Ausbau der Netzinfrastruktur zukünftig noch intensiver auf mehreren Schienen arbeiten müssen“, so Christof Germann. Es ist eine Kombination aus konventionellen und intelligenten Maßnahmen, die uns auch in den kommenden Jahrzehnten eine stabile Energieversorgung garantiert. Es ist schlichtweg nicht möglich und wirtschaftlich nicht sinnvoll, die kommenden Herausforderungen nur mittels konventionellem Netzausbau zu schaffen.