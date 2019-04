Sicherheitsübung beim Metallverarbeiter Collini

Beim Hohenemser Oberflächenspezialist Collini (mit rund 450 Mitarbeitern am Standort Hohenems) hat als verantwortungsbewusstes Traditionsunternehmen das Thema „Sicherheit“ für Mitarbeiter und Anrainer oberste Priorität.

An der Übung werden sich praktisch, neben dem vollständigen Betrieb, auch insgesamt über 100 Teilnehmer der Feuerwehr, Rettung, Polizei, Bezirksbehörde und der Stadt Hohenems samt dazugehörigen Einsatzfahrzeugen beteiligen.

Simuliert wird ein Gasaustritt im Bereich der Abwasserreinigungsanlage mit zwei verletzten Personen gegen 14 Uhr, was das Auslösen der Betriebssirenen zur Folge hat. Es handelt sich um ein einminütiges Signal, gefolgt von einer Lautsprecherdurchsage, in welcher die Übung klar kommuniziert wird. Dieses Signal wird in großen Teilen der Stadt Hohenems zu hören sein.