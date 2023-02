Sicherheitskonferenz: Diskussion über Sicherheitsarchitektur

Zum Abschluss geht es bei der Münchner Sicherheitskonferenz um die künftige Sicherheitsarchitektur für Europa. Unter anderem werden dazu die Regierungschefs von Schweden, Ulf Kristersson, und Estland, Kaja Kallas, mit EU-Chefdiplomat Josep Borell diskutieren. Bei weiteren Veranstaltungen wird sich auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zu den Folgen des russischen Angriffskriegs äußern, der seit fast einem Jahr andauert.

Abseits des Ukraine-Kriegs, der die dreitägige Konferenz thematisch dominierte, steht am Sonntag zudem eine Expertenrunde zur Lage in Israel, Palästina und dem Nahen Osten auf der Agenda - hierzu wird unter anderem der frühere israelische Premierminister Ehud Olmert in München erwartet.