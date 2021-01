Sicheres Rodeln: Diese Helme schützen am besten

Ein Helm kann im Fall eines Zusammenstoßes beim Rodeln das Verletzungsrisiko minimieren. Doch welcher Helm ist der richtige?

KFV: So geht sicheres Rodeln



Loitz: Kein Rodeln ohne Helm

Beim "Helm Express" von Bernd Loitz gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Helmen. Loitz betreibt auch das gleichnamige Fahrrad- und Motorradgeschäft und den Großhandel in Lauterach. Für ihn sei es gut nachvollziehbar, wenn man beim Rodeln einen Helm trage: "Für mich selbst als begeisterten Rodler gibt es Rodeln ohne Helm für mich und meine Familie überhaupt nicht mehr", so Loitz.