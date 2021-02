Sich digital neben Mahler und Schönberg einreihen

Das Self-publishing hat sich im Literaturbereich schon seit geraumer Zeit etabliert. Nun hält der Trend zum Selbstverlag auch unter Komponisten und Komponistinnen Einzug. Der renommierte Wiener Musikverlag Universal Edition hat unter dem Markenlogo "Scodo" ein neues Internetinstrument geschaffen, mit dem Tonsetzerinnen und -setzer ihre Noten digital unters kundige Volk bringen können - wenn sie zuvor die Prüfung durch das "Scodo Artistic Commitee" überstehen.

Mit dem neuen Tool dürfte der derzeitige Umfang von 32.000 offerierten Titeln also alsbald wachsen. Schließlich können in den Katalog aufgenommene Musikschaffende in ihrem Profil jederzeit Werke hochladen - allerdings nur in digitaler Form. Das handschriftliche Notenbild hat ausgedient. Die via Scodo publizierten Noten können dann von Interessenten zwar auch ausgedruckt bezogen werden, werden aber auch digital angeboten, jeweils versehen mit digitalem Logo der Universal Edition.