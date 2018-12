Shiffrin mit Quali-Bestzeit im Sankt-Moritz-Parallelslalom

Topfavoritin Mikaela Shiffrin hat am Sonntagvormittag die Bestzeit in der Qualifikation für den alpinen Parallelslalom in St. Moritz erzielt. Die 23-jährige US-Amerikanerin war mit 28,14 Sekunden klar die Schnellste vor der Schwedin Frida Hansdotter (+0,48 Sek.). Beste Österreicherin war Stephanie Brunner (0,55) als Dritter unmittelbar vor Katharina Truppe (0,61).

Daneben landeten aus dem ÖSV-Team auch noch Katharina Gallhuber (0,67) und Bernadette Schild (0,68) als Siebente und Achte in den Top Ten. Auch Katharina Liensberger (20./1,11), Chiara Mair (22./1,21), Franziska Gritsch (25./1,33) und Katharina Huber (30./1,47) schafften den Sprung in die K.o.-Phase der Top 32 (ab 13.30 Uhr/live ORF eins), die Ricarda Haaser (35./1,68) um 18 Hundertstel verpasste.