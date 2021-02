Shiffrin Halbzeit-Leaderin im Riesentorlauf - Liensberger 4.

Mikaela Shiffrin führt nach dem ersten Riesentorlauf-Durchgang der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo. Die 25-jährige Kombi-Weltmeisterin aus den USA geht aber nur mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf ihre überraschend starke Landsfrau Nina O'Brien in die Entscheidung (ab 13.30 Uhr). Die Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,08 Sek.), die im Super-G WM-Gold geholt hat, war unmittelbar vor Parallel-Weltmeisterin Katharina Liensberger aus Vorarlberg (+0,26) Halbzeitdritte.

Die Tirolerin Franziska Gritsch schied auf dem von ÖSV-Techniktrainer Johannes Zöchling gesetzten Kurs aus. "Ich war zu direkt dran", sagte die 23-Jährige zu ihrem Ausfall. "Schön langsam ist das frustrierend für mich. Im Rennen will es da einfach nicht funktionieren." Gritsch war in der Kombination am Montag Elfte geworden, im Parallelbewerb hatte sie dann am Dienstag die Qualifikation für das Finale der Top 16 nur um eine Hundertstelsekunde verpasst.