Shiffrin führt im Lienz-Slalom - Liensberger Vierte

Auch im dritten Saison-Slalom der alpinen Ski-Damen liegt Weltcup-Leaderin Mikaela Shiffrin auf Erfolgskurs.

Am Tag nach ihrem Riesentorlauf-Sieg in Lienz dominierte die US-Amerikanerin am Sonntag den ersten Durchgang des Slaloms in Osttirol, war in 54,54 Sekunden Schnellste vor der Slowakin Petra Vlhova (+0,26 Sek.) und Nina Haver-Löseth aus Norwegen (0,70).