Shell eröffnete Waschanlage für Hunde in der Stadt Salzburg

In der Stadt Salzburg können ab Mittwoch Hundehalter ihre Lieblinge bei einer Tankstelle in einer speziellen Waschvorrichtung reinigen lassen. Die Mineralölfirma Shell hat für ihre erste Hundewaschanlage in Österreich die Shell-Tankstelle an der Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg ausgewählt. Direkt neben dem "Car Wash" für Autos wartet der "dogwash" auf schmutzige, vierbeinige Kunden.

In dem Waschautomaten von iClean international kann jeder Hund, vom Zwergpinscher bis zum Bernhardiner, mit verschiedenen Programmen gewaschen werden. Der Jeton für zehn Minuten kostet acht Euro, wie die Sprecherin von Shell Austria, Carmen Hausner, erklärte. Neben Schamponieren, Ausspülen, Conditioning und Föhnen kann auch eine Anti-Floh- oder Anti-Zecken-Spülung gewählt werden. Es gibt auch ein Kurzprogramm, das nur eine Minute dauert und weniger als einen Euro kostet.

Die Idee, das Tankstellenangebot durch eine Hundewaschanlage zu erweitern, kam von Tankstellenpächterin Jane Petrovic. “Wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, wie wir unseren Kunden noch mehr Service bieten können. Für alle, die im Grünen mit ihrem Hund spazieren waren, denken wir, dass es eine gute Gelegenheit ist, den Hund auf dem Heimweg außerhalb der Wohnung wieder sauber zu kriegen.”

Zum Auftakt des neuen Angebots ist das Benutzen der Hundewaschanlage an der Innsbrucker Bundesstraße Nummer 96 bis 98 eine Woche lang, bis 18. Juli, gratis. Die Testphase dauert rund sechs Monate. “Bei Erfolg ist ein Ausdehnen dieses Angebots auf weitere ausgewählte Shell-Tankstellen denkbar”, sagte Hausner.