Sharon Stone postet ein "oben ohne"-Foto

Die 64-jährige Schauspielerin hat an einem "perfekten Tag" ein "oben ohne"-Bild gepostet.

Sharon Stone, Sex-Symbol in den 1990er-Jahren, hat auf "Insta" ein "oben ohne"-Bild mit ihren 3,2 Millionen Followern geteilt. Unter das Posting schreibt sie: "Dankbar unvollkommen an einem perfekten Tag". Dafür hat sie schon fast 100.000 Likes und Tausende Kommentare geerntet.

Sharon Stone wurde durch ihre Rolle in "Basic Instinct" weltberühmt. Sie spielte auch an der Seite von Robert De Niro in "Casino" und zahlreichen anderen Blockbustern.

Keine Lust mehr auf Dates

Im Jahr 2018 sorgte ihr Profil auf einer Dating-App für Diskussionen. Es wurde sogar zeitweise gesperrt, weil mehrere Nutzer es für einen Fake hielten. US-Schauspielerin Sharon Stone hat die Nase voll von Dating. "Ich will keine Unaufrichtigkeit, keinen Quatsch und keine Spielchen", sagte die 62-Jährige ihrer Kollegin Drew Barrymore (45) in deren gleichnamiger Show. Sie genieße ihre Zeit alleine, mit ihren Kindern und Freunden mehr. "Ich bin fertig mit Daten. Ich habe einfach das Gefühl, wenn es um die emotionale Reife in Beziehungen geht, sind Männer und Frauen scheinbar nicht auf der gleichen Höhe", sagte die zweifach geschiedene Schauspielerin. "Es gibt gewisse Missverständnisse über Macht und darüber, was es bedeutet, männlich, mächtig und wichtig zu sein." Sie versuche, ihren Söhnen beizubringen, dass entsprechende Vorstellungen vielleicht nicht ganz richtig seien. (VOL.AT, APA)