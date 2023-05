Shamil Borchashvili holt in Linz 1. Sieg auf Judo-World-Tour

Shamil Borchashvili hat sich beim Judo-Grand-Prix in Linz den Sieg in der Klasse bis 81 kg gesichert und damit seinen ersten Triumph auf der World Tour eingefahren. Der österreichische Olympia-Bronzemedaillengewinner gewann am Freitag das Finale gegen den ukrainischen Überraschungsmann Michajlo Swidrak, der davor im Semifinale Shamils jüngeren Bruder Wachid geschlagen hatte. Wachid verlor anschließend den Bronzekampf, ebenso wie Magdalena Krssakova in der Klasse bis 63 kg.

Der topgesetzt Shamil Borchashvili hatte in seinem ersten Kampf überraschend viel Mühe, ehe er nach sieben Minuten gegen den Schweizer Aurelien Bonferroni die Oberhand behielt. Danach ließ der Weltranglisten-Neunte Siege gegen Alibar Mukischew (KAZ), Victor Sterpu (MDA) und José Maria Mendiola Izquieta (ESP) folgen.

Im Finale gaben drei Strafen gegen den Weltranglisten-120. Swidrak den Ausschlag zugunsten Borchashvilis. "Die Freude ist sehr groß, es ist ein Traum", sagte der Sieger in einer ersten Reaktion im ORF-Interview. Sein kleiner Bruder Wachid musste sich im Bronzekampf dem Georgier Dimitri Gochilaidze durch Ippon geschlagen geben.

Ebenfalls durch Ippon verpasste Krssakowa im Bronzekampf gegen Prisca Awiti Alcaraz einen Platz auf dem Stockerl.