Sexy Schnappschuss: Lilly Becker zeigt ihre Kurven

"Nur, weil ich es kann! #Selflove", schreibt die 44-Jährige unter ein aktuelles Posting auf Instagram. Fans sind begeistert!

Diese Frau geizt nicht mit ihren Reizen! Die Ex-Frau von Boris Becker zeigt ihren durchtrainierten Körper auf Instagram und erntet dafür jede Menge Likes und Kommentare - unter anderen von ihrer Freundin Sylvie Meis. Die kommentiert unter Lilly Beckers Foto: "Yes Girl!".

all

all

self

self

Annabelle Mandeng schreibt: "Oh ja, definitiv!" Freunde und Fans sind begeistert von diesem Anblick. Das Foto, welches das Model ausschließlich in schwarzen Dessous zeigt, wird auf der Social Media-Plattform 10,2 tausend Mal geliked. Lilly Becker weiß eben was sie zu bieten hat.