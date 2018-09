Sex und Demütigung: Das sehen die Casting-Show-Fans nicht

Regisseur Kai Tilgen hat jahrelange Erfahrung mit Casting-Shows - in seinem neuen Buch plaudert er nun aus dem Nähkästchen.

Nicht die beste Stimme, sondern die Bikinifigur zählt bei “Deutschland sucht den Superstar” und auch Sex mit dem Kameramann von “Germany’s Next Topmodel” – so soll der Alltag bei den erfolgreichen deutschen Castingshows aussehen, zumindest wenn es nach Regisseur Kai Tilgen geht. Tilgen arbeitet seit 32 Jahren fürs Fernsehen, in seinem neuen Buch “Wie ich mir meinen Platz in der Fernsehhölle verdient habe” bringt er einige Anektdoten aus dieser Zeit zu Papier.