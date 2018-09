Sex mit Minderjähriger: US-Waffenaktivist verließ Firma

Der radikale US-Waffen-Aktivist Cody Wilson, der Baupläne für Schusswaffen aus dem 3D-Drucker verbreitet, hat sich aus der von ihm gegründeten Firma zurückgezogen. Der in den USA wegen mutmaßlichen sexuellen Verkehrs mit einer Minderjährigen beschuldigte 30-Jährige habe sein Amt am vergangenen Freitag niedergelegt, teilte seine Nachfolgerin Paloma Heindorff mit.

Taiwan, wohin Wilson nach den Sex-Vorwürfen geflohen war, hatte ihn Ende vergangener Woche an die USA ausgeliefert. Am Sonntag konnte er gegen Kaution ein Gefängnis in Texas verlassen. Nach Angaben des Polizei in Austin soll er Sex mit einer 16-Jährigen in einem Hotel gehabt haben. Er habe der Jugendlichen dafür 500 Dollar (425 Euro) gezahlt. Wilson droht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren.