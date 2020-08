Sevilla steht im Finale der Europa League

Der FC Sevilla steht nach einem 2:1-Sieg gegen Manchester United als erster Finalist der Europa League fest.

Nachdem die CL-Viertelfinale mit dem Sieg von Lyon gegen Manchester City gestern zu Ende gingen, kam es heute zum ersten Halbfinale in der Europa League. Dabei trafen in Köln Manchester United und der FC Sevilla aufeinander. Und die Engländer gingen bereits in der 9. Minute in Führung - nach einem Foul an Rashford verwandelte Bruno Fernandes den Elfmeter souverän zum 1:0. In weiterer Folge kamen auch die Spanier besser ins Spiel und zu einigen guten Möglichkeiten. Eine davon verwandelte Suso in der 26. Minute zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es nach temporeichen 45 Minuten auch in die Kabinen.