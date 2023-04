SES-Einkaufszentren setzten erstmals mehr als 3 Mrd. Euro um

Die SES Spar European Shopping Centers haben im vergangenen Jahr nach der schwierigen Phase der Pandemie sowohl bei den Umsätzen als auch den Besuchern kräftig zugelegt: Erstmals durchbrachen die insgesamt 1.800 eingemieteten Geschäfte 2022 mit 3,1 Mrd. Euro Bruttoverkaufsumsatz die Drei-Milliarden-Marke, ein Plus von 18,5 Prozent gegenüber 2021.

"Die Kaufkraft ist vorhanden, wir sehen im ersten Quartal, dass sich der positive Trend fortsetzt", sagte Christoph Andexlinger, CEO des Unternehmens, im Gespräch mit der APA. Trotz aller Unsicherheiten, die es derzeit gebe, gehe er auch für 2023 von einer positiven Entwicklung aus: "Die Frequenz steigt, das ist ausschlaggebend." Mit mehr als 100 Millionen Besuchern (plus 17,6 Prozent) kamen die insgesamt 30 Einkaufsstandorte von SES in sechs Ländern knapp auf das Niveau vor der Pandemie. Das Unternehmen betreibt 27 Shoppingcenter, zwei Retail Parks und in der Seestadt Aspern in Wien eine gemanagte Einkaufsstraße und kommt damit auf insgesamt 830.000 Quadratmeter Pachtfläche. Das zum Spar-Konzern gehörende Unternehmen ist in Österreich, Slowenien, Kroatien, Norditalien, Ungarn und Tschechien vertreten.

In Österreich, wo SES 18 Standorte betreibt, stiegen die Verkaufsumsätze der eingemieteten Geschäfte um 17,5 Prozent auf über zwei Mrd. Euro. Gegenüber 2019 beträgt das Umsatzplus 5 Prozent. Das umsatz- und frequenzstärkste Haus der Gruppe bleibt dabei unangefochten der Europark Salzburg mit 353 Mio. Euro Umsatz und über 10 Millionen Besuchern. Zusätzliche Projekte in Österreich seien derzeit nicht in Planung, sagte Andexlinger. Der Schwerpunkt liege in der Weiterentwicklung bestehender Standorte. So gebe es einen Trend, dass sich die Einkaufszentren stärker nach außen öffnen und beispielsweise Gastgärten im Freien entstehen.

Insgesamt sieht der Manager einen Zuwachs der Gastronomieflächen. "Nach der Pandemiezeit boomt nun die Gastronomie", berichtete Andexlinger - mit dem Nebeneffekt, dass die Besucher länger in den Einkaufszentren bleiben. Außerdem sieht er bei den Shoppartnern preisgünstige Konzepte weiter auf dem Vormarsch.

Mit fünf Standorten ist Slowenien der zweitgrößte Markt innerhalb des Unternehmens. Die Einkaufszentren konnten in diesem Land den Umsatz um 20 Prozent auf 660 Mio. Euro steigern. Gute Entwicklungen verzeichnete SES auch in Ungarn, Italien, Kroatien und Tschechien. In Kroatien ist ein neuer Standort für einen Retail Park schon fix, in Italien und Slowenien sei man noch in der Konzeptentwicklung für weitere Standorte, berichtete Andexlinger über Expansionspläne.

Die größte Herausforderung war 2022 auch für SES der Umgang mit steigenden Energiekosten. Rund 35 Millionen Euro wurden in energiesparende Maßnahmen, Instandhaltung und Umbauten investiert. Unter anderem wurden Beleuchtungen auf LED umgerüstet und in zwei Centern - Krems und Graz - Photovoltaikanlagen installiert. Für 2023 sind zehn weitere Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtfläche von 30.000 Quadratmetern geplant. Mittelfristig will das Unternehmen rund 35 Prozent der Energie selbst herstellen, etwa 50 Prozent der verfügbaren Dachflächen sollen in den nächsten Jahren mit Photovoltaik bestückt werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Steigerung der Energieeffizienz - etwa durch den Austausch von Klimaanlagen. Für 2023 plant das Unternehmen rund 110 Mio. Euro an Investitionen in Instandhaltung, Modernisierung, Nachhaltigkeit und Projektentwicklung.

Insgesamt sieht Andexlinger derzeit ein starkes Comeback des stationären Handels. Es werde zwar in Summe im Handel weniger Einkaufsflächen geben, weil Geschäfte in schlechten Lagen wegfallen, prognostiziert er. Das komme aber starken Innenstädten und starken Einkaufszentren zugute, ist der Manager überzeugt. Eine Einschränkung der Öffnungszeiten - wie sie manche Handelsbetriebe unter anderem wegen Personalmangel umsetzen - kommt für ihn deshalb in den eigenen Häusern nicht in Frage. "Das wäre in Zeiten, wo der stationäre Bereich wieder so richtig aufzeigen kann, das falsche Signal."