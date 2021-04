ServusTV sichert sich Rechte für EM 2024 und 2028

ServusTV hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an den Fußball-Europameisterschaften 2024 und 2028 gesichert. Das gab der Privatsender am Donnerstag bekannt. Außerdem zeigt ServusTV ab 2023 zahlreiche Spiele der österreichischen Nationalmannschaft in der Qualifikation für die EM 2024 bis einschließlich der EM-Quali für 2028. Dabei wechselt man sich mit dem ORF ab, der im Moment keine Rechte für die EURO-Turniere 2024 und 2028 besitzt. Dafür überträgt der ORF die EM 2021.

Bei der kommenden Endrunde wird oe24.TV als Sublizenznehmer zumindest acht Live-Partien ausstrahlen und alle EM-Spiele zeitversetzt bringen. Die Übertragungsrechte für die EM-Turniere 2024 und 2028 liegen zur Gänze bei ServusTV, allerdings ist eine Sublizenzierung - auch an den ORF - möglich. In den Qualifikationen für die EURO 2024 und 2028 hat ServusTV beim ÖFB-Team pro Double-Header das sogenannte "First Pick"-Recht, kann sich also aus den jeweiligen zwei Spielen das attraktivere aussuchen.

Genau umgekehrt verhält es sich in der Ausscheidung für die WM 2026 - hier liegt das Erstwahlrecht beim ORF, danach kommt ServusTV zum Zug. Der ORF überträgt wiederum neben der kommenden EURO auch sämtliche ÖFB-Länderspiele in der laufenden WM-Qualifikation und in der nächsten Nations League sowie eine Mehrzahl der Freundschaftsspiele des Nationalteams bis 2028.

Außerdem wies der ORF am Donnerstag in einer Aussendung darauf hin, dass man exklusiver Medien- und Kooperationspartner des ÖFB bleibe und damit weiterhin umfassend über Cup, Frauen-Fußball und Nachwuchs-Nationalteams berichten werde. Darüber hinaus sind im ORF ab kommender Saison auch noch jeweils ein Live-Spiel pro Runde entweder in der Europa League oder in der neu geschaffenen Conference League zu sehen.

Das gilt auch für ServusTV, wobei der Privatsender für beide Bewerbe das Erstwahlrecht hat. Außerdem überträgt ServusTV ab kommender Spielzeit auch insgesamt 18 Partien der Champions League, darunter das Finale. Im Pay-TV liegen alle Europacup-Rechte bei Sky - das heißt, der Sender zeigt sämtliche Spiele der Champions League, Europa League und Conference League live.