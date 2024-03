Serien-Taschendiebe zum zweiten Mal in Wien erwischt

Die Wiener Polizei hat zwei Serien-Taschendiebe geschnappt, die sich beide schon zum zweiten Mal im Netz der Exekutive verfangen haben. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich soll das Duo mit einer 17-jährigen Komplizin von November 2023 bis März 2024 zumindest 15 Taschendiebstähle verübt haben, bei denen rund 19.000 Euro Schaden entstanden sind. Bereits im Vorjahr wurde das Duo einkassiert, damals ging es um 24 Fakten mit einer Schadenssumme von rund 12.500 Euro.

Den Festnahmen am 25. bzw. am 28. März waren umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost - ARGE Taschendiebstahl vorausgegangen. Das Trio dürfte sich auf hochpreisige Taschen spezialisiert haben. Zunächst nahmen Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten am 25. März einen 28-jährigen Staatenlosen fest.