Serena Williams feierte in Montreal ersten Sieg über Osaka

Serena Williams ist am Freitag beim WTA-Premier-Turnier in Toronto fast ein Jahr nach dem verlorenen US-Open-Finale die Revanche gelungen. Die 37-jährige US-Amerikanerin qualifizierte sich mit einem 6:3,6:4-Sieg über Naomi Osaka für das Halbfinale. Und dies nur wenige Stunden, nachdem die Japanerin erfahren hatte, das sie ab Montag wieder Nummer 1 der Welt sein wird.

Je ein Break in jedem Satz reichte der als Nummer 8 gesetzten Williams, die ihr erstes Turnier seit dem verlorenen Wimbledon-Finale spielt, zum Sieg. "Ich kannte ihr Spiel besser und ich spiele überhaupt selbst etwas besser", meinte Williams, die in den vorangegangen zwei Duellen mit der Asiatin keinen Satz gewonnen hatte. Nun hat sie, etwas mehr als zwei Wochen vor Beginn der US Open (26.8. bis 8.9.), Revanche genommen. Vor fast einem Jahr hatten Wutausbrüche und Diskussionen mit dem Schiedsrichter den ersten Major-Sieg einer Japanerin überhaupt überschattet.