Serbischer Polizist in Mordfall Ivanovic festgenommen

Die kosovarische Polizei hat am Mittwoch einen ihrer serbischen Angehörigen und eine weitere Person bei einer Razzia im Norden des Landes festgenommen. Die Razzia fand wegen des Mordes am gemäßigt-serbischen Politiker Oliver Ivanovic statt, hieß es. Serbische Regierungsvertreter bezweifelten diese Darstellung und sprachen von einer "Einschüchterung" der Serben im Kosovo.

Laut Sonderstaatsanwalt Sul Hoxha waren an der Aktion in den frühen Morgenstunden 100 Spezialpolizisten beteiligt. Sie zogen sich nach der Aktion wieder aus der mehrheitlich serbischen Region zurück. Die beiden Festgenommenen wurden auf eine Polizeistation in Kosovska Mitrovica gebracht, wo sie einvernommen wurden. Weiter gefahndet werde nach dem Kommandanten der Kosovo-Polizei in der Region, Zeljko Bojic. Dessen Sohn war der zweite Festgenommene. Bei der Razzia seien auch zwei Waffen und Munition sichergestellt worden.