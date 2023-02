Serbien und Kosovo nahmen Plan zur Normalisierung an

Im Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo haben beide Seiten Bereitschaft gezeigt, aufeinander zuzugehen. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti hätten einen EU-Vorschlag für die Normalisierung des seit langem angespannten Verhältnisses angenommen, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach Vermittlungsgesprächen in Brüssel. Nun seien weitere Verhandlungen nötig, die bis Ende März abgeschlossen werden könnten.

Der serbische Präsident kündigte Medien gegenüber mehrere weitere Treffen in nächster Zukunft an. Eine nächste Runde der Normalisierungsgespräche mit Kurti und den EU-Vermittlern - dem EU-Außenpolitikbeauftragten Borrell und dem EU-Sonderbeauftragte für den Dialog zwischen Belgrad und Prishtina, Miroslav Lajcak - soll demnach am 18. März in Nordmazedonien stattfinden.