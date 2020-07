Gespräche zwischen Serbien und Kosovo "wieder auf Kurs"

Die seit eineinhalb Jahren auf Eis liegenden Gespräche zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo sind nach Angaben der EU "wieder auf Kurs". Der EU-Sonderbeauftragte für die Verhandlungen, Miroslav Lajcak, dankte dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und Kosovos Ministerpräsidenten Avdullah Hoti nach einer Videokonferenz am Sonntag für den "konstruktiven Dialog".

Als nächstes steht ein persönliches Treffen zwischen Hoti und Vucic am Donnerstag in Brüssel an. Die Teilnehmer hätten sich bei dem Gespräch am Sonntag auf die "wichtigsten Elemente des Prozesses und die Agenda für das nächste Treffen geeinigt", sagte Lajcak, ohne weitere Details zu nennen. An der Videokonferenz nahm auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teil.