Serbien und Kosovo einigen sich im Nummerntafel-Streit

Nach monatelangem Tauziehen haben sich Serbien und der Kosovo auf eine Lösung im Streit um Autokennzeichen geeinigt und damit eine drohende Eskalation des Konflikts abgewendet. "Wir haben einen Deal", schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am späten Mittwochabend auf Twitter. Demnach verzichtet der Kosovo auf weitere Schritte für eine Neuregistrierung von Fahrzeugen, während Serbien keine neuen Nummerntafeln für seine frühere Provinz ausgeben werde.

Die Behörden in Prishtina hatten in den vergangenen Monaten massiv auf einen Austausch der serbischen Nummerntafeln im Land gedrängt. Schätzungen zufolge haben noch etwa 10.000 Fahrzeuge, vor allem im mehrheitlich serbischen Nordkosovo, entsprechende Kennzeichen. Ab Dienstag sollten deren Besitzer mit Strafen in Höhe von 150 Euro belegt werden. Nach einer Intervention der US-Botschaft verschob die kosovarische Regierung das Inkrafttreten dieser Regelung auf Donnerstag. Die nunmehrige Einigung macht die Durchsetzung der Maßnahme hinfällig.