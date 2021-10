Serben nominierten Djokovic für Davis Cup in Innsbruck

Es kommt nicht mehr überraschend, doch nun sind die Nominierungen für das Davis-Cup-Finalturnier verlautbart worden und damit auch jene der Österreich-Gegner in Innsbruck. Serbien wird wie erwartet vom Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic angeführt. Kapitän Viktor Troicki nannte für die Pool-Spiele in Gruppe F zudem auch Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Laslo Djere und Miomir Kecmanovic.

Ebenfalls in Innsbruck wird die Gruppe C ihre Matches bestreiten: Frankreich wird von Ugo Humbert angeführt und trifft auf die mit Indian-Wells-Champion Cameron Norrie verstärkten Briten sowie auf Tschechien mit u.a. Jiri Vesely. Gespielt wird zudem in Madrid sowie in Turin (jeweils zwei weitere Gruppen). In Innsbruck und Turin wird zusätzlich je ein Viertelfinale ausgetragen, Madrid ist Schauplatz von zwei Viertelfinali, den Semifinali sowie des Finales.