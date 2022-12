Sepsis hat höhere Gefahr für Herzerkrankungen zur Folge

Eine überstandene Sepsis, eine lebensbedrohliche Komplikation bei verschiedenen Infektionskrankheiten, hat bei den betroffenen Personen noch für längere Zeit eine erhöhte Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlaganfälle zur Folge. Die Gefahr sei "zwei bis dreimal so hoch" und bestehe bis zu fünf Jahre lang, sagte der Innsbrucker Infektiologe und Direktor der Uni-Klinik für Innere Medizin, Günter Weiss, im APA-Interview.

Dies seien Erkenntnisse, die man zunehmend herausfinde und die noch nicht in ausreichendem Maße bekannt seien, so Weiss. Durch die Sepsis, ein "entzündliches Ereignis" bzw. eine systemische Entzündung, sei das Immunsystem offenbar noch "über Jahre in Unordnung", es könne zu massiven Veränderungen im Gefäßsystem bzw. einer Schädigung der Herzkranzgefäße kommen - mit der erhöhten Gefahr etwa für Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Das größere Risiko sei im Prinzip altersunabhängig, betonte der renommierte Mediziner, wenngleich es im höheren Alter logischerweise noch einmal verstärkt sei.