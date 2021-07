Senta Berger las Alfred Polgar beim Kultur.Sommer.Semmering

Anlässlich ihres 80. Geburtstags wurde Senta Berger zuletzt mit etlichen Auszeichnungen bedacht. Am vergangenen Wochenende las die österreichische Schauspielerin beim Kultur.Sommer.Semmering im Südbahnhotel aus "Sie und Er" von Alfred Polgar und erzählte anschließend freimütig aus ihrem Leben und über ihre Karriere: eine Begegnung der überaus sympathischen Art.

"Zu früh": So quittiert Berger den frenetischen Empfang, den ihr das Publikum bereitet. Feine Ironie kennzeichnet ihre eloquente Contenance, und diese Ironie findet sich auch in Polgars Texten, die "von den archaischen Eigenschaften des Menschen handeln", in Geschichten, "die man verfilmen könnte. Vielleicht mach ich das noch einmal", meint Berger. Polgar sei ein "kritischer Wiener" gewesen wie sie selbst, doch sei sie "so selten in Wien, dass ich keine Gelegenheit dazu finde." Mit wunderbar differenzierter Stimmgebung und Gespür für die reizvollen, reizenden und gereizten Situationsbilder entstehen mitreißende Miniaturen mit köstlichen Mann-Frau-Dialogen, vom Semmeringer Salonquartett erstklassig in musikalischen Intermezzi bereichert.

In einfachen Verhältnissen aufgewachsen, aber von den Eltern gefördert, startete sie schon in jungen Jahren eine Filmkarriere in Hollywood: "Eine große Erfahrung, aber ich habe gemerkt, es ging für mich nicht mehr weiter. Ich war ausgehungert nach europäischem Leben." Sie habe sich dann "ohne Überlegung" in Rom niedergelassen, später in München. Von 1974 bis 1982 reüssierte sie an der Seite von Curd Jürgens als Buhlschaft im "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen, war u.a. am Wiener Burgtheater und am Hamburger Thaliatheater engagiert.