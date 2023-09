Sensationeller Euro-Tour Turniersieg für Markus Schleindler

Der PPC Rankweil Spieler gewann die Swiss-Open in Kerzens.

RANKWEIL. Der Pool Players Club Rankweil Spieler Markus Schleindler (15) hat ohne Niederlage und sieben Siegen sensationell die Jugend Poolbillard Eurotour in Kerzens in der Schweiz gewonnen. Damit hat sich der erst 15-jährige österreichische Nationalteamspieler und die aktuelle Nummer eins auf nationaler Ebene für das Euro Tour Masters mit den besten europäischen, jugendlichen Talenten qualifiziert. In der Gruppenphase besiegte das Multitalent den Ukrainer Nikita Schlyapnikov (5:2), Kristian Ivanov (5:3), Habib Asami (5:1) und den Schweizer Miran Anlas (5:3) klar nach Punkten. Im Viertelfinale setzte er sich gegen den Feldkircher Atila Seymen mit 6:2-Zählern klar durch. In den beiden letzten Partien im Halbfinale gegen Konstantin Ivanov und den Schweizer Levin Bätschi gab Schleindler lediglich jeweils ein Punkt ab. Mit einer Wildcard zur Eurotour-Premiere angetreten, holt sich Schleindler den überraschenden Turniersieg. Auf der europäischen Bühne hat sich der Champion längst einen guten Namen gemacht. Bei den nationalen Titelkämpfen im Oktober in Tirol will Schleindler seine Goldmedaillen aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.VN-TK