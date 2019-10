Senkung der Klassenschülerzahl: Leseleistung nicht besser

Die Senkung der Klassenschülerhöchstzahl ab Herbst 2007 hat nicht zu einer Steigerung der Leseleistung in der Volksschule geführt. Das zeigt eine Analyse von Forscherinnen des Bundesinstituts für Bildungsforschung (Bifie). Vom Gratis-Pflichtkindergarten sowie den Bildungsstandards profitierten wiederum nur einheimische Kinder, nicht aber Migranten.

Für die Untersuchung wurde dabei zwischen Kindern der ersten (Kind nicht in Österreich geboren) und zweiten Zuwanderergeneration (Kind in Österreich, beide Eltern im Ausland geboren) unterschieden, da erstere bei späterer Zuwanderung unter Umständen nicht den Gratis-Pflichtkindergarten besuchten. Kinder mit deutschen Eltern wurden wiederum aufgrund des gleichen sprachlichen Hintergrunds den einheimischen Kindern zugerechnet.

Über die Gründe für diese Entwicklung könne nur spekuliert werden, so die beiden Forscherinnen in ihrem Beitrag: Möglicherweise sei in Schulen und Kindergärten mit geringem Migrantenanteil die Unterrichts- bzw. pädagogische Qualität stärker gestiegen als in solchen mit hohem Ausländeranteil. Außerdem besuchen einheimische Kinder den Kindergarten im Schnitt länger als Kinder mit Migrationshintergrund. Die Forschung deute darauf hin, dass erst der längere Besuch einer qualitativ hochwertigen Einrichtung langfristig positiv wirke.