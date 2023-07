Seniorenrat fordert Maßnahmen wegen Inflation

Die hohe Inflation führe vor allem bei Pensionisten zu einem Kaufkraftverlust, haben die Seniorenrats-Präsidenten Ingrid Korosec (ÖVP-Seniorenbund) und Peter Kostelka (SPÖ-Pensionistenverband) bei einer Pressekonferenz festgestellt. Denn sie wird erst 2024 durch die Pensionsanpassung abgegolten. Korosec und Kostelka sprachen sich am Montag außerdem gegen Altersdiskriminierung und für eine Attraktivierung von Arbeit während der Pension aus.

Unzufrieden zeigten sich beide mit der zeitversetzten Pensionsanpassung. Die Inflation von August 2022 bis Juli 2023 werde Anfang 2024 abgegolten, monierte Kostelka. In der Mitte des Vorjahres hätten die Inflationsraten begonnen, über zehn Prozent zu klettern. Die Pensionisten hätten so einen Kaufkraftverlust aus eigener Tasche zwischenfinanziert. Zusätzlich zu einer Pensionsanpassung von etwa zehn Prozent forderte er Maßnahmen, die auf diese "Zwischenfinanzierung" abzielen. Außerdem will Kostelka, dass die Pensionsanpassung vorgezogen wird.

Auch die Arbeiterkammer (AK) nutzte den Montag für eine Forderung zum Thema Pensionen: Probleme schaffe derzeit, dass Pensionsansprüche jährlich mit der Lohnentwicklung aufgewertet werden, man sich dabei allerdings auf die Steigerung vom dritt- zum zweitvorangegangenen Kalenderjahr bezieht. Aufgrund der hohen Inflation gibt es nun auch hohe Lohnabschlüsse, die sich erst verspätet bei der Pensionsaufwertung niederschlagen. Für Pensionsantritte in den Jahren 2024 und 2025 komme es deshalb zu stark verzögerten Teuerungsanpassungen. "Die Politik muss rasch handeln und eine Schutzklausel schaffen, die eine Aufwertung zumindest in Höhe der Inflation garantiert", so AK-Sozialpolitikleiterin Sybille Pirklbauer in einer Aussendung. Auch der Seniorenrat setze sich dafür ein, dass sowohl bei dieser ersten Bemessung als auch bei der jährlichen Pensionsanpassung in Zukunft zeitnäher berechnet wird: Die Idealvorstellung sei Jänner bis Dezember des Vorjahres. Liegen die Werte noch nicht vor, könne man in den ersten Monaten noch nachjustieren, so Kostelka.