Seniorenbund mit neuem Angebot

Der Seniorenbund Hohenems ist stets bemüht, das Angebot für seine Mitglieder attraktiv und vor allem vielseitig zu gestalten.

So wird gehäkelt, das tunesische Häkeln inbegriffen, der Kreuzstich in der Ebenseer Technik gezeigt, Nadelmalerei vermittelt; aber auch erweiterte Stricktechniken wie das Schattenstricken finden Anwendung. Alles in allem eine Bereicherung für alle, die sich gerne in diesem Metier betätigen.