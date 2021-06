Senioren-Mittagstisch im Juni

Der beliebte Mittagstisch zur Ermöglichung eines Gedankenaustausches und zur Förderung der Geselligkeit kann wieder stattfinden – allerdings unter Einhaltung der COVID-19-Maßnahmen.

Die Treffen finden ab sofort zweimal pro Monat statt, jeweils am ersten und dritten Donnerstag im selben Gastlokal. Im Folgemonat findet der Mittagstisch in einem anderen Hohenemser Gasthaus statt. Die nächsten Termine sind am: Donnerstag, dem 10. sowie dem 24. Juni 2021, ab 11.30 Uhr im Berghof Emsreute.