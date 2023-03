Senft übernimmt Traineramt bei SV Ried von Heinle

Maximilian Senft hat am Mittwoch das Traineramt bei Fußball-Bundesligist SV Ried übernommen. Der 33-jährige gebürtige Wiener, bisher als Coach der zweiten Mannschaft der Innviertler tätig, folgt Christian Heinle nach, der nach den jüngsten schlechten Ergebnissen den Hut nehmen musste. Ried ist nach 19 Runden punktegleich mit dem TSV Hartberg Tabellenletzter. Senfts Premiere steigt am Samstag mit dem Heimspiel gegen die Wiener Austria.

Der neue Chefbetreuer leitete bereits am Mittwochnachmittag erstmals das Training der Profis. Auf Senfts Wunsch werde künftig Club-Urgestein Gerhard Schweitzer das Trainerteam unterstützen, hieß es in einer Aussendung der Rieder. "Es braucht jetzt einen Schulterschluss von allen Menschen, die mit Herzblut bei der SV Ried dabei sind. Wir stehen als Mannschaft in der Verantwortung und werden dieser gerecht werden", wurde der neue Coach in der Mitteilung zitiert.