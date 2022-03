Senfhersteller: Versorgungsprobleme wegen Ukraine-Kriegs

In Deutschland könnte ab dem Herbst Senf knapp werden. Fast 80 Prozent der importierten Senfsaaten kämen aus Russland und der Ukraine, schon jetzt sei eine Rohstoffverknappung festzustellen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbandes Kulinaria, Markus Weck, der "Welt" vom Montag. In den kommenden Wochen und Monaten werde sich diese Verknappung weiter verschärfen, fürchtet er.

Der deutsche Verband vertritt rund 130 Unternehmen, die unter anderem Senf herstellen. Die Vorräte in den Silos der Hersteller reichten je nach Unternehmen noch für einige Wochen oder Monate. Schwierig werde es dann aber in der zweiten Jahreshälfte 2022 und im ersten Halbjahr 2023. "Die Aussaat muss in den kommenden beiden Wochen passieren", sagte der Verbandschef der Zeitung.